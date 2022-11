(Jakarta) Un séisme de magnitude 6,9 s’est produit vendredi au large des côtes occidentales de l’Indonésie, a annoncé l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), mais aucun dégât n’était rapporté dans l’immédiat.

Agence France-Presse

La secousse est survenue peu après 20 h 30 (8 h 30, heure de l’Est) à une faible profondeur à quelque 212 kilomètres au sud-ouest de la ville de Bengkulu, a précisé l’USGS. Une seconde secousse de magnitude 5,4 s’est produite dans la même zone à 21 h 07 (9 h 07, heure de l’Est), selon la même source.

« Nous avons vérifié auprès des autorités de l’île d’Enggano, la plus proche de l’épicentre et elles ont indiqué que le séisme avait été faiblement ressenti, qu’il n’y avait jusque là aucun dégât ni victime à déplorer mais étaient en train de faire davantage de vérification », a précisé à l’AFP un porte-parole de l’agence de prévention des catastrophes d’Indonésie Abdul Muhari.

Des habitants de Bengkulu, joints par l’AFP, ont indiqué qu’ils n’avaient rien senti ou presque.

« Bizarrement, je n’ai rien senti du tout. J’étais encore dehors, en train de parler à mon voisin, et nous n’avons pas du tout réalisé qu’il y avait un séisme », a précisé à l’AFP Hendri Tasparillo, 34 ans.

Un avertissement avait été lancé par le système d’alerte et de prévention d’Inde (IOTWMS) peu après le séisme, avant d’être levé à 9 h 37. « Basé sur des scénarios et modèles préétablis, il n’y a AUCUNE MENACE pour les pays de l’océan Indien », a-t-il indiqué dans ce nouveau bulletin.

L’Indonésie est située sur la « ceinture de feu » du Pacifique, ce qui lui vaut d’être la proie de fréquents tremblements de terre.

En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 avait frappé l’île de Sulawesi, y faisant plus de 100 morts et des milliers de sans-abri, transformant les bâtiments en un amas de métal déformé et de morceaux de béton dans la ville côtière de Mamuju.