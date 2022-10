Au cours de ses premières années à la tête de la Chine, Xi Jinping a payé ses propres dumplings dans un restaurant bon marché, a retroussé de façon désinvolte son pantalon pour éviter les éclaboussures sous la pluie et s’est fait chanter des airs pop. Ses créateurs d’image le présentaient comme « Xi Dada », le ferme mais génial « Oncle Xi » du peuple.

Chris Buckley The New York Times

Comme c’est différent aujourd’hui. Dix ans plus tard, Xi domine le pays comme un monarque communiste sévère, réfléchissant aux anciennes dynasties déchues de la Chine et déterminé à assurer son ascension durable dans un monde turbulent.

Les fonctionnaires chinois louent ses discours comme des textes sacrés, professant leur loyauté avec une ferveur qui fait parfois écho à l’époque de Mao Zedong. Se moquer de Xi en privé peut conduire à la prison. Ses rencontres publiques sont des manifestations bien encadrées, où il est acclamé.

Le congrès du Parti communiste qui s’ouvre ce dimanche s’annonce comme le moment impérial de Xi, renforçant et étendant son règne, tout en intensifiant les dangers à long terme de sa domination singulière.

Lors du congrès à Pékin, il semble être sûr de remporter un troisième mandat en tant que secrétaire général du parti, rompant ainsi avec les attentes récentes selon lesquelles les dirigeants chinois régneraient pendant environ une décennie.

« La certitude ne concernera que les dispositions prises au plus haut niveau, à savoir que son pouvoir est incontestable, mais en dessous, nous serons aux prises avec de nombreuses incertitudes », a déclaré Wu Qiang, analyste politique de Pékin, dans une entrevue.

« Briser le cycle historique »

L’évolution du visage public de Xi a suivi la transformation de la Chine en un État fièrement autoritaire, méprisant les critiques de Washington, de plus en plus convaincu que la démocratie occidentale a perdu de son attrait et impatient d’avoir son mot à dire dans l’élaboration de l’ordre mondial du XXIe siècle.

Le congrès du parti sera l’occasion pour Xi de démontrer qu’il reste imperturbable, malgré le récent malaise économique, les épidémies de COVID-19 et l’animosité croissante avec les États-Unis, qui ont qualifié la Chine de menace pour leur sécurité nationale. Il est probable qu’il dira aux 2296 délégués du congrès que son gouvernement a sauvé de nombreuses vies grâce à sa politique stricte de « zéro COVID », qu’il a engagé l’économie sur la voie d’une croissance plus propre, plus équitable et plus efficace, qu’il a rehaussé la position de la Chine sur la scène internationale et qu’il a fait de grands progrès en matière de modernisation militaire.

PHOTO FLORENCE LO, ARCHIVES REUTERS Xi Jinping lors d’une réception au palais de l’Assemblée du Peuple la veille de la fête nationale de la République populaire de Chine, le 30 septembre dernier

« Il veut montrer qu’il est déterminé à faire de grandes choses, explique Neil Thomas, analyste de la politique chinoise pour l’Eurasia Group. Il considère que son rôle historique consiste à briser le cycle historique de l’ascension et de la chute des dynasties, de sorte que le Parti communiste reste au pouvoir pratiquement pour toujours. »

Xi, 69 ans, se présente comme le gardien du destin de la Chine. Féru d’histoire, il rappelle le renversement des anciens empires chinois, déterminé à faire en sorte que la Chine ne soit plus la proie de la décadence politique, de la révolte ou de l’agression étrangère. Il cite les conseils donnés aux empereurs pour garantir l’obéissance, « comme le bras commande le doigt ».

Il a pris l’habitude d’utiliser une devise chinoise grandiose et ancienne, guo zhi da zhe, qui signifie en gros « la grande cause de la nation ». Cette devise semble avoir été transmise par un sage ; en fait, Xi ou ses conseillers l’ont frappée en 2020.

Xi regarde déjà bien au-delà des cinq prochaines années, essayant de construire un édifice durable de pouvoir et de politiques. Il étoffe son propre credo et promeut des cohortes de jeunes protégés, de technocrates et de commandants militaires qui pourraient faire progresser son influence pendant des décennies. L’affirmation de son statut central revêt une « importance décisive » pour l’essor de la Chine, a déclaré un groupe de hauts fonctionnaires préparant le congrès.

Xi Jinping veut montrer qu’il n’est pas seulement un chef de parti, mais aussi presque un voyant spirituel pour la Chine, un homme d’État audacieux et visionnaire. Feng Chongyi, professeur associé à l’Université de technologie de Sydney, qui étudie l’histoire politique récente de la Chine

Entouré de fonctionnaires obéissants, Xi pourrait être plus enclin à faire des pas de géant. Les questions sans réponse sur la durée de son séjour au pouvoir et sur la date à laquelle il nommera un successeur pourraient déstabiliser les fonctionnaires, les investisseurs et les autres gouvernements. La plupart des experts pensent qu’il ne désignera pas d’héritier à ce congrès, par crainte de saper son autorité.

Si la croissance de la Chine continue de chanceler, Xi pourrait avoir moins de largesses pour les grands programmes technologiques et les projets de prestige tels que Xiong’an, une ville inachevée de boulevards et d’immeubles de bureaux à l’extérieur de Pékin, dont la conception illustre ses idées d’une société ordonnée et avancée. Cela ne fera qu’ajouter aux pressions exercées sur son programme économique, qui a donné la priorité aux intérêts de l’État, au détriment des investisseurs privés.

PHOTO HECTOR RETAMAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme portant un équipement de protection individuelle place une clôture dans le quartier Changning de Shanghai, où des cas de COVID-19 ont été recensés la semaine dernière.

« Nous ne sommes pas encore à une époque où l’économie et la société lui obéissent totalement, estime l’analyste politique Wu Qiang. Les tensions entre la politique et l’économie au cours des cinq prochaines années seront plus importantes que celles de la décennie précédente. »

L’ordre chinois

Le lendemain de la première nomination de Xi à la tête du parti en novembre 2012, des dizaines de professeurs, d’avocats et de fonctionnaires à la retraite se sont réunis dans un hôtel de Pékin, exhortant le nouveau gouvernement chinois à se lancer dans la libéralisation politique comme remède à la corruption et aux abus. « La démocratie, l’État de droit, les droits de la personne et le gouvernement constitutionnel sont une marée mondiale inarrêtable », disait leur pétition.

Après avoir gravi pendant des décennies les échelons de l’administration dans des régions côtières au commerce effréné, Xi a pris le pouvoir dans un contexte où l’on s’attendait à ce qu’il soit un pragmatique prêt à tolérer de tels appels, voire à leur donner suite. Beaucoup ont souligné l’influence probable de son père, un fonctionnaire qui a servi sous Deng Xiaoping alors que le pays se lançait dans les réformes du marché et l’ouverture dans les années 1980.

Dix ans plus tard, le magazine de Pékin qui a organisé la réunion de 2012 a été supprimé. De nombreux fonctionnaires plus âgés qui avaient signé la pétition sont morts depuis lors ; un homme d’affaires qui y avait apposé son nom a été emprisonné ; d’autres participants se sont retirés dans le silence ou ont adhéré au programme de Xi.

Dans la vision du monde de Xi, le parti est le gardien de la hiérarchie et de la discipline traditionnelles chinoises, face au dysfonctionnement des démocraties.

Il affirme que le pouvoir centralisé du parti peut mobiliser la Chine pour qu’elle accomplisse des exploits hors de la portée des pays occidentaux, comme la réduction de la pauvreté rurale, l’adoption de nouvelles technologies ou — comme cela a semblé être le cas pendant un certain temps – l’arrêt efficace de la propagation de la COVID-19.

« La supériorité de notre système politique et de notre système de gouvernance est encore plus éclatante dans sa réponse à la pandémie de COVID et dans sa victoire sur la pauvreté, a déclaré Xi en mars. Le contraste entre l’ordre chinois et le chaos occidental est devenu encore plus net. »

Chocs internationaux

Plusieurs mois plus tard, au moment où Xi a réuni des centaines de fonctionnaires pour entendre les plans du congrès, l’humeur du public chinois avait nettement changé.

PHOTO SERGEI BOBYLYOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président de la Russie, Vladimir Poutine, et son homologue chinois, Xi Jinping, au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, à Samarcande, en Ouzbékistan, le mois dernier

Les mesures sévères prises par le gouvernement contre les flambées incessantes de COVID-19 ont alimenté une frustration croissante. L’économie chinoise a été prise dans un douloureux ralentissement, provoqué par les restrictions sanitaires liées à la pandémie et par les mesures prises pour contrôler les grandes entreprises technologiques et les promoteurs immobiliers criblés de dettes. Et l’ami de Xi, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a été embourbé dans l’invasion de l’Ukraine, forçant Pékin à des contorsions diplomatiques.

Xi désigne rarement les États-Unis par leur nom, mais ses avertissements sont suffisamment clairs. Les dissensions avec les administrations Trump et Biden sur les ventes de technologies, les droits de la personne et Taiwan semblent avoir durci sa méfiance à l’égard des intentions occidentales.

La nouvelle stratégie de sécurité nationale du président Joe Biden est susceptible d’intensifier la méfiance de Pékin. M. Biden qualifie la Chine de « seul pays à avoir à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour faire avancer cet objectif ».

Xi a déjà affirmé que « le temps et l’élan » sont du côté de la Chine et a qualifié les États-Unis de « plus grande source de chaos dans le monde actuel ».

À l’approche du congrès, les hauts fonctionnaires chinois se sont gargarisés de Xi, le leader du « noyau dur », en prononçant des vœux de loyauté absolue. « Embrassez le noyau dur avec un cœur sincère », a dit l’un d’eux. « À tout moment et en toutes circonstances, faites confiance au noyau, soyez loyal envers le noyau, défendez le noyau », a déclaré un autre.

Ce texte a initialement été publié dans le New York Times.