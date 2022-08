PHOTO NG HAN GUAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Taipei) Les importants exercices militaires de Pékin autour de Taïwan n’ont fait que renforcer la détermination des alliés à visiter la démocratie insulaire et à manifester leur solidarité, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères de Taipei Joseph Wu.

Agence France-Presse

« Nous ne cesserons pas de nous faire des amis simplement à cause des menaces chinoises envers Taïwan », a lancé M. Wu lors d’une rencontre avec des médias étrangers.

Pékin a procédé à des manœuvres militaires terrestres et maritimes sans précédent en représailles à la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi à Taïwan au début du mois d’août, faisant grimper les tensions à leur plus haut niveau depuis des décennies.

Trois responsables politiques américains se sont rendus à Taïwan à la suite de Nancy Pelosi, dont la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn qui a rencontré vendredi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

PHOTO PRÉSIDENCE TAÏWANAISE VIA ASSOCIATED PRESS La sénatrice républicaine du Tennessee Marsha Blackburn a reçu un cadeau des mains de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors de leur rencontre à Taipei.

Taïwan vit sous la menace constante d’une invasion de Pékin, qui considère l’île autonome comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

Pékin s’insurge contre toute action diplomatique susceptible de conférer une légitimité à Taïwan et a réagi avec une agressivité croissante aux visites de responsables et politiques occidentaux.

Joseph Wu a déclaré que la démonstration de force de la Chine était contre-productive et qu’« il y aurait davantage » de visites de dignitaires étrangers à Taïwan.

« En raison de la pression militaire que la Chine exerce sur Taïwan, plus de personnes que jamais auparavant souhaitent venir et témoigner de leur soutien », a assuré M. Wu.

« De nombreux amis internationaux nous ont déjà fait savoir qu’ils étaient très intéressés de se rendre à Taïwan et [leur] objectif est très simple : manifester leur solidarité. »

Mme Blackburn, une républicaine et fervente partisane de l’ex-président américain Donald Trump, a expliqué que son voyage avait pour but d’« envoyer un message à Pékin : nous ne laisserons pas intimider ».

« Ces gestes chaleureux […] et ces démonstrations résolues de soutien renforcent la détermination de Taïwan à se défendre », a déclaré la présidente de Taïwan après sa rencontre avec la sénatrice.

Une autre délégation du Congrès, dirigée par le sénateur Ed Markey, s’est rendue à Taïwan peu après Nancy Pelosi, alors que la Chine poursuivait ses manœuvres militaires. Puis, en début de semaine, le gouverneur républicain de l’Indiana Eric Holcomb est arrivé sur l’île.