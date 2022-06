« Ce prétendu document de “concept stratégique” de l’OTAN fait peu de cas de la réalité et présente les faits à l’envers », a réagi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

PHOTO LIU ZHENG, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) La Chine a dénoncé jeudi les efforts « complètement vains » de l’OTAN pour la « salir », après la publication la veille par l’alliance militaire d’un document présentant Pékin comme une menace pour ses intérêts.

Agence France-Presse

« Ce prétendu document de “concept stratégique” de l’OTAN fait peu de cas de la réalité et présente les faits à l’envers », a réagi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Il s’obstine, à tort, à présenter la Chine comme un défi systémique et à salir la politique étrangère chinoise », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse régulière, soulignant la « ferme opposition » de Pékin.

L’OTAN a jugé mercredi que Pékin représentait un « défi » pour les « intérêts » et la « sécurité » des pays de l’Alliance, dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l’occasion de son sommet de Madrid.

« Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs », écrit l’OTAN dans ce document baptisé « concept stratégique » et qui n’avait pas été révisé depuis 2010.

C’est la première fois que ce document évoque la Chine qui ne relevait traditionnellement pas de la mission de l’Alliance atlantique.

L’OTAN dénonce en particulier « le partenariat stratégique approfondi » entre Pékin et Moscou « et leurs tentatives mutuelles de miner l’ordre international basé sur les règles ».

« Il est complètement vain de monter en épingle une soi-disant menace chinoise », a déclaré jeudi Zhao Lijian.

« La Chine n’est pas du tout le défi systémique que s’imagine l’OTAN. En comparaison, c’est bien l’OTAN qui constitue le vrai défi systémique pour la paix et la stabilité mondiales », a répliqué le porte-parole chinois.

L’Alliance atlantique est régulièrement dénoncée par la Chine comme un groupement militaire hostile, au service des intérêts américains et responsable de l’actuelle guerre en Ukraine.

« L’OTAN prétend être une organisation régionale et de nature défensive. Dans les faits, elle ne cesse de s’étendre au-delà de son champ régional et de ses compétences, de déclencher des guerres et de tuer des civils innocents », a déclaré Zhao Lijian.

« Les mains de l’OTAN sont couvertes du sang des peuples du monde », a-t-il souligné, en référence notamment aux interventions de l’Alliance en Afghanistan, en Libye ou encore au bombardement de l’ambassade de Chine en Serbie en 1999.

Ce dernier évènement, qui avait provoqué la mort de trois journalistes chinois, a durablement entaché la réputation de l’OTAN dans le pays asiatique.