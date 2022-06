Dans la région autonome du Guangxi, 145 000 personnes ont été relogées en lieu sûr et plus de 10 000 maisons ont été détruites, a rapporté l’agence officielle Xinhua.

Photo Huang Jiemin, Associated Press

(Pékin) De fortes pluies torrentielles provoquent d’importantes inondations et glissements de terrain dans le sud de la Chine, détruisant des bâtiments, des cultures et des routes, et forçant de nombreuses personnes à fuir leur maison.

Associated Press

Un autre demi-million de personnes ont été touchées dans la province voisine du Jiangxi, où 433 000 hectares de cultures ont été inondés, selon les autorités locales.

Environ 274 000 personnes ont demandé de l’aide dans la province de Guangzhou, selon le département provincial de gestion des urgences.

Les fortes pluies ont causé l’effondrement de routes dans certaines parties des villes et emporté des maisons, des voitures et des récoltes. Le service météorologique a prévu plus de pluie dans les prochains jours. Les autorités chinoises ont émis dimanche la première alerte rouge de l’année, l’avertissement le plus sévère, pour d’éventuels torrents de montagne.

La Chine connaît régulièrement des inondations pendant les mois d’été, le plus souvent dans les régions du centre et du sud qui ont tendance à recevoir le plus de précipitations.

Les pires inondations de ces dernières années en Chine ont eu lieu en 1998, lorsque plus de 2000 personnes sont mortes et près de 3 millions de maisons ont été détruites, principalement le long du Yangtsé, le plus puissant fleuve de Chine.

Le gouvernement a investi massivement dans le contrôle des crues et des projets hydroélectriques tels que l’énorme barrage des Trois Gorges sur le Yangtsé.

À l’échelle mondiale, les tempêtes tropicales plus intenses sont en augmentation en raison des changements climatiques, entraînant une augmentation des inondations, menaçant des vies, des cultures et des eaux souterraines.