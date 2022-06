Corée du Nord

Washington et Séoul mettent en garde contre un nouvel essai nucléaire

(Washington) Les États-Unis et la Corée du Sud ont multiplié lundi les avertissements pour tenter de dissuader la Corée du Nord de procéder à un nouvel essai nucléaire, promettant une riposte « rapide » avec plus de sanctions et même une révision de la « posture militaire » américaine.