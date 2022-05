(Séoul) Quinze nouveaux décès dus à de la « fièvre » ont été enregistrés en Corée du Nord, trois jours après l’annonce officielle du tout premier cas de COVID-19 dans le pays, a affirmé dimanche l’agence officielle KCNA.

Agence France-Presse

Selon elle, un total de 42 personnes sont décédées, tandis que 820 620 cas de fièvre ont été signalés, dont au moins 324 550 sont sous traitement médical.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a admis samedi qu’une « maladie maligne » a provoqué « un grand bouleversement » dans le pays.

KCNA a rapporté que « tous les provinces, villes et comtés du pays ont été totalement confinés et que les lieux de travail, les centres de production et les résidences ont été fermés ».

Bien qu’elle ait activé en urgence son système de quarantaine afin d’enrayer la propagation de la maladie parmi les 25 millions d’habitants dont aucun n’est vacciné, le pays fait état chaque jour d’un grand nombre de nouveaux cas.

Pyongyang avait annoncé jeudi que des personnes avaient été déclarées positives au sous-variant BA.2 d’Omicron et son premier mort. Kim Jong-un avait aussitôt ordonné des mesures de confinement.

La Corée du Nord, qui a été l’un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 après l’apparition du virus dans la Chine voisine, s’est longtemps vantée de sa capacité à tenir le virus à distance. Elle n’avait jusqu’alors signalé aucun cas confirmé de COVID-19 à l’OMS.

Le système de santé du pays — l’un des pires au monde — est défaillant et manque de médicaments et d’équipements essentiels, selon des experts.

Pyongyang ayant rejeté les offres de vaccination de l’OMS, de la Chine et de la Russie. Ces derniers jours, Pékin et Séoul ont proposé des vaccins et leur aide.

KCNA n’a pas précisé si les nouveaux cas et décès enregistrés ont été déclarés positifs à la COVID-19, mais des experts estiment que le pays n’est pas en mesure de mener une campagne de dépistage de grande ampleur.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont récemment affirmé que Pyongyang se préparait à effectuer un nouvel essai nucléaire de manière imminente.

Pour des analystes, M. Kim pourrait accélérer son programme afin de détourner l’attention de la population de la situation épidémique.