Des équipes de pompiers de New Delhi déversent des camions remplis de sable et de boue pour éteindre l'incendie d'une énorme décharge. La fumée épaisse et putride du brasier étouffe la capitale du pays dont la chaleur est inhabituelle pour la saison.

Agence France-Presse

L'incendie de mardi soir était le quatrième à se déclarer en moins d'un mois dans une décharge de New Delhi, où une vague de chaleur persistante a ajouté des désagréments au climat printanier chaud et sec de la ville.