Birmanie : le Nouvel An bouddhiste à peine célébré

(Rangoun) La Birmanie célébrait à peine mercredi le festival de Thingyan, qui marque le Nouvel An bouddhiste, la plupart des habitants ayant décidé de ne pas descendre dans les rues pour s’asperger d’eau comme le veut la tradition, alors que les troubles continuent plus d’un an après le coup d’État militaire.