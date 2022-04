Le 15 avril, « Jour du soleil », constitue l’un des événements politiques les plus importants de Pyongyang car Kim Il-sung, grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un, et fondateur de ce pays doté de l’arme nucléaire, est né à cette date.

(Séoul) La Corée du Nord a commémoré vendredi l’anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du pays, diffusant en direct des images des célébrations à Pyongyang, en l’absence de tout défilé militaire ou essais d’armement attendus par certains experts.

Agence France-Presse

« Je suis venu voir le festival des lumières avec ma fille. C’est vraiment cool », a déclaré Ri Bom Chol, un médecin de 40 ans, à un journaliste de l’AFP à Pyongyang.

Cette célébration intervient trois semaines après le plus grand essai de missile balistique intercontinental de l’histoire de la Corée du Nord. C’est la première fois que les armes les plus puissantes de Kim Jong-un ont été tirées à pleine portée depuis 2017, rompant un moratoire observé jusqu’alors.

Des responsables sud-coréens ainsi que le principal envoyé américain sur la Corée du Nord avaient estimé qu’un essai nucléaire pourrait avoir lieu dans le cadre des célébrations du 110e anniversaire de la naissance du fondateur du pays vendredi. Ils s’attendaient également à ce qu’une parade militaire ait lieu, où de nouvelles armes seraient dévoilées.

Mais les médias d’État n’ont fait aucune mention vendredi de tels évènements.

La chaîne de télévision officielle KCTV a diffusé des images montrant de nombreux jeunes en train de danser sur le square Kim II de Pyongyang, précisant qu’il s’agissait d’un direct.

Des femmes en vêtements traditionnels et des hommes en chemise blanche et pantalon noir ont alterné danses traditionnelles et valses occidentales au son d’une musique de propagande.

Un feu d’artifice a également été tiré dans la capitale, parée d’éclairages en forme de chars et de missiles.

« Nous aimons sans réserve le socialisme que nous avons choisi », a déclaré un commentateur de la télévision.

Le site spécialisé NK News, basé à Séoul, avait déclaré en début de journée que ses sources au Nord avaient entendu des hélicoptères et des avions à réaction voler à basse altitude au-dessus de Pyongyang peu après minuit jeudi, ce qui pouvait indiquer qu’une parade militaire nocturne avait peut-être eu lieu.

Mais l’analyse d’images satellites n’a finalement révélé aucune trace de parade militaire, a ajouté plus tard le même site.

Un autre expert a jugé probable que le principal défilé militaire de Pyongyang aurait lieu le 25 avril, date anniversaire de la fondation de l’armée nord-coréenne.

« Comme les deux anniversaires ne sont séparés que de 10 jours, il semble un peu difficile d’organiser un défilé à ces deux occasions », a déclaré à l’AFP Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes.

Lors des précédentes commémorations, Pyongyang n’a diffusé les images des défilés militaires sur la télévision d’État que plusieurs heures après la tenue des évènements, sans les annoncer à l’avance dans les journaux officiels.

Kim Il-sung est mort en 1994, mais il reste le « Président Eternel » du pays.

Les Nord-Coréens apprennent dès leur naissance à vénérer Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il, et tous les adultes portent des badges à l’effigie de l’un de ces deux hommes.