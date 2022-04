La Chine enregistre un pic de contaminations à la COVID-19

(Pékin) La Chine a recensé dimanche plus de 13 000 cas de COVID-19 en une journée, le nombre le plus élevé depuis le pic de la première vagué épidémique il y a deux ans, et les autorités sanitaires ont annoncé la découverte d’un possible nouveau sous-variant d’Omicron dans la région de Shanghai.