Les causes de la catastrophe, qui a tué la totalité des 123 passagers et des neuf membres d’équipage, ne sont pas encore connues.

PHOTO LU BOAN, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le bureau américain chargé de la sécurité des transports a annoncé samedi fournir une assistance à l’aviation chinoise pour extraire les données de la boîte noire du cockpit de l’avion de la compagnie China Eastern qui s’est écrasé en Chine en mars.

Agence France-Presse

L’agence de sécurité des transports, le NTSB, « assiste les responsables de l’aviation civile chinoise pour le téléchargement des données de l’enregistreur, qui contient les conversations dans le cockpit, du vol 5735 de China Eastern dans notre laboratoire à Washington », a déclaré à l’AFP Peter Knudson, un porte-parole du NTSB.

Le Boeing 737-800 de la China Eastern Airlines, qui reliait les villes chinoises de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud), s’est désintégré le 21 mars sur une colline boisée de Wuzhou (sud), dans la province du Guangxi.

Les causes de la catastrophe, qui a tué la totalité des 123 passagers et des neuf membres d’équipage, ne sont pas encore connues. Toutes les personnes à bord de l’avion étaient de nationalité chinoise.

Le second enregistreur contenant les données du vol, notamment des informations cruciales comme la vitesse de l’avion, son altitude et le cap suivi, a de son côté été récupéré la semaine dernière et envoyé dans un laboratoire à Pékin pour être décodé.

Selon le site spécialisé FlightRadar24, l’appareil assurant le vol MU5735 avait perdu en seulement une minute près de 21 250 pieds (6477 mètres).

Après une brève remontée, il avait plongé à nouveau, de 4625 pieds (1410 mètres), selon le traceur, pour se trouver à 3225 pieds (983 mètres) du sol. Il s’était ensuite écrasé.