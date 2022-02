L’explosion d’un autobus fait 42 blessés et un mort

(Pékin) Une explosion a frappé un autobus et fait un mort et 42 blessés samedi dans le nord-est de la Chine, ont annoncé les autorités locales, qui ont ouvert une enquête pour en déterminer la cause.

Agence France-Presse

Des images diffusées sur l’internet montrent le véhicule au bord de la route, les vitres brisées, entouré de débris éparpillés.

Des témoins interrogées par la télévision publique CCTV ont déclaré avoir entendu un grand bruit au moment de la déflagration, ajoutant que l’autobus n’avait pas pris feu.

Une personne a été tuée par l’explosion, survenue dans la ville de Shenyang, dans la province du Liaoning, tandis que deux autres ont été grièvement blessées, selon un communiqué du bureau local de la sécurité publique.

Quarante autres personnes ont subi des « blessures mineures », ont indiqué les autorités de Shenyang.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’explosion.