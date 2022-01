L’OMS prend acte d'accusations de racisme visant un directeur japonais

(Genève) L’OMS s’est engagée jeudi à prendre des « mesures appropriées » après de graves accusations de racisme et de mauvaise conduite visant son directeur régional pour le Pacifique occidental. Un nouveau scandale au moment où l’Organisation réclame plus de moyens et d’indépendance.