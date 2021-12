Asie et Océanie

Vietnam

Lourdes peines de prison pour des messages sur Facebook

(Hanoï) Un tribunal vietnamien a condamné mercredi deux activistes à dix et six ans de prison pour avoir écrit sur Facebook à propos d’un conflit foncier entre paysans et autorités qui avait fait l’an dernier quatre morts en banlieue de Hanoï.