Asie et Océanie

Décès de l’ex-dictateur sud-coréen Chun Doo-hwan à 90 ans

(Séoul) L’ex-dictateur sud-coréen Chun Doo-hwan, mort mardi à 90 ans, a dirigé le pays d’une main de fer entre 1980 et 1988 jusqu’à ce que des manifestations de masse le contraignent à démissionner, et restait l’une des personnalités les plus honnies de Corée du Sud.