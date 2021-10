Les conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et extrêmes qui ont frappé le sud de l’Asie ces dernières années sont causées par le changement climatique et exacerbées par la déforestation, la construction de barrages et le développement excessif, selon les experts.

(New Delhi) Près de 200 personnes sont mortes après plusieurs jours d’inondations massives et de glissements de terrain dévastateurs en Inde et au Népal, qui ont enseveli des familles entières dans leurs maisons, selon les autorités jeudi, tandis que les agences météorologiques prévoient de nouvelles pluies violentes.

Agence France-Presse

Jeudi le bilan officiel est passé au Népal à 88 morts et à 102 en Inde.

Les conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles et extrêmes qui ont frappé le sud de l’Asie ces dernières années sont causées par le changement climatique et exacerbées par la déforestation, la construction de barrages et le développement excessif, selon les experts.

Au moins 88 personnes ont trouvé la mort au Népal, dont une famille de six personnes avec trois enfants, dont la maison a été détruite par une avalanche soudaine de terre et de débris.

En Inde, l’État himalayen de l’Uttarakhand a confirmé jeudi le décès de 55 personnes, dont cinq membres d’une même famille qui ont été ensevelis dans leur maison.

De nombreux ponts et routes ont été endommagés et de nombreuses villes ont été coupées du monde, et l’armée a été mise à contribution pour rétablir le contact et atteindre les milliers de personnes bloquées.

Le secrétaire aux catastrophes naturelles de cet État, S. Murugeshan, a déclaré que le nombre de morts pourrait encore s’alourdir, de nombreuses personnes étant toujours portées disparues, dont 20 touristes qui faisaient du trekking sur un glacier.

Cinq personnes ont été tuées dans l’État du Bengale occidental, dans l’est de l’Inde, où « la boue, les rochers et l’eau dévalant les collines de Darjeeling ont endommagé près de 400 maisons », a déclaré à l’AFP le ministre de la Gestion des catastrophes Javed Amhed Khan, ajoutant que « plusieurs milliers de personnes ont été évacuées loin des rivières en crue ».

« Plusieurs centaines de touristes sont bloqués dans la station de montagne de Darjeeling », a-t-il encore précisé.

Les services météorologiques ont émis une alerte rouge pour le Bengale occidental, avertissant que des précipitations extrêmement fortes se poursuivraient jeudi à Darjeeling, Kalimpong et Alipurdur.

Au Kerala, dans le sud de l’Inde, où 42 personnes sont mortes depuis la semaine dernière, le service météorologique a également mis en garde contre de fortes pluies à venir dans au moins trois districts de l’État après un répit ces derniers jours.

En 2018, près de 500 personnes avaient péri dans le Kerala qui avait été ravagé par les pires inondations en près d’un siècle.