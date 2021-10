Asie et Océanie

Inde

Retour des foules aux fêtes religieuses, les horreurs de la COVID-19 s’estompent

(Calcutta) La principale saison des fêtes religieuses bat son plein en Inde et des foules immenses et bruyantes se pressent sur les marchés et dans les foires pour la première fois depuis deux ans, six mois à peine après une vague dévastatrice de COVID-19.