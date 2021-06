Asie et Océanie

Au moins 13 morts dans des inondations au Bhoutan et au Népal

(Thimphou) Au moins 13 personnes sont mortes au Bhoutan et au Népal et plusieurs autres sont portées disparues à la suite de pluies de mousson torrentielles qui ont provoqué des glissements de terrain et inondé des habitations, ont annoncé les autorités jeudi.