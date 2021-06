Asie et Océanie

Le sud-est de l’Australie frappé par des intempéries

(Melbourne) Des intempéries qui ont balayé le sud-est de l’Australie ont renversé des arbres, emprisonné des résidants dans leurs maisons et leurs véhicules, privé plus de 200 000 clients de courant et provoqué des inondations qui ont fait au moins une victime.