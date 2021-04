Jimmy Lai fait partie de neuf personnalités de l’opposition reconnues coupables d’avoir organisé et participé le 18 août 2019 à l’une des principales manifestations prodémocratie de cette année-là. On le voit ci-haut au sortir d’une audience au palais de justice de Hong Kong.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Hong Kong) Le magnat hongkongais de la presse Jimmy Lai devra purger 14 mois de prison au total après avoir été condamné vendredi pour son rôle dans l’organisation en 2019 de deux grandes manifestations en faveur de la démocratie.

Agence France-Presse

M. Lai faisait partie de neuf personnalités de l’opposition reconnues coupables d’avoir organisé l’une des principales manifestations en faveur de la démocratie de cette année-là, le 18 août, et d’y avoir participé.

Quatre autres militants se sont vu infliger de peines allant de huit à 18 mois de prison et quatre de la prison avec sursis. Les faits étaient passibles de cinq ans de détention.

Selon les organisateurs, cette manifestation avait réuni 1,7 million de personnes, soit près d’un Hongkongais sur quatre. Ce chiffre n’a pu être vérifié indépendamment.

Pour ce rassemblement, le magnat hongkongais devra faire un an de prison.

Le même tribunal a prononcé à son encontre une peine de huit mois supplémentaires pour sa participation à une autre manifestation, le 31 août 2019.

Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées pour marquer le cinquième anniversaire du refus par Pékin d’organiser des élections au suffrage universel à Hong Kong.

Comme les peines seront effectuées pour partie simultanément, M. Lai ne passera que 14 mois en détention.

C’est la première fois que ce patron de presse de 73 ans, actuellement en détention provisoire pour avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, est condamné pour son action militante.

« La décision des autorités de Hong Kong de prendre pour cible des personnalités (luttant pour) la démocratie pour les poursuivre doit cesser », a réagi dans un tweet vendredi soir le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab.

« Prétextes fallacieux »

La plupart de ces vétérans de l’opposition hongkongaise, souvent des apôtres de la non-violence, ont passé des décennies à se mobiliser en vain pour l’instauration d’un véritable suffrage universel.

Parmi les autres prévenus figuraient l’ex-députée de l’opposition et avocate Margaret Ng, 73 ans, et l’avocat Martin Lee, 82 ans, qui, avant la rétrocession en 1997 avait été choisi par Pékin pour rédiger la Loi fondamentale qui sert de mini-Constitution à cette région semi-autonome.

Tous deux ont été condamnés à des peines de prison assorties d’un sursis.

Les manifestations de 2019 ont régulièrement dégénéré en affrontements avec la police antiémeute.

En réponse à ce mouvement, Pékin a imposé à Hong Kong une loi draconienne sur la sécurité nationale et une vaste campagne de répression de la dissidence.

La pouvoir chinois a également adopté une réforme radicale du système électoral de Hong Kong qui marginalisera totalement l’opposition.

Pour Yamini Mishra, la directrice régionale d’Amnistie internationale pour l’Asie-Pacifique, ces condamnations montrent la détermination du gouvernement à éradiquer toute dissidence.

« Après avoir arrêté la majeure partie des dissidents les plus éminents de Hong Kong en utilisant la loi répressive sur la sécurité nationale, les autorités éliminent maintenant les derniers opposants pacifiques sous des prétextes fallacieux liés aux manifestations de 2019 », a-t-elle affirmé.

Avant de prononcer les peines pour les neuf accusés, la juge Amanda Woodcock a déclaré que le rassemblement avait été « prémédité » afin d’éviter une interdiction de la police.

« Jusqu’au bout »

Elle a également estimé que le fait qu’il était pacifique n’était pas une excuse.

« La Loi fondamentale garantit la liberté de réunion et de procession, mais ces droits ne sont pas absolus et sont soumis à des restrictions », a déclaré Mme Woodcock.

Parmi les autres militants figuraient également des membres du parti travailliste ou du Front civil des droits de l’Homme (CHRF), une coalition qui avait organisé les plus grandes manifestations en 2019.

À la fin de l’audience, les personnes allées soutenir les neuf accusés se sont levés et les ont salués au moment où ils étaient emmenés.

« Je vous soutiendrai jusqu’au bout », ont scandé des partisans.

« Il n’y a pas de droit aussi précieux pour les Hongkongais que la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique », avait déclaré l’avocate Margaret Ng, assurant elle-même sa défense et qui a été accueillie par une salve d’applaudissements de l’assistance.

« Je suis prêt à être condamné et je suis fier de pouvoir marcher avec les habitants de Hong Kong sur cette route de la démocratie […]. Nous marcherons ensemble à travers la tempête, même dans l’obscurité », a pour sa part déclaré Lee Cheuk-yan avant l’audience.