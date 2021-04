Asie et Océanie

L’ouest de l’Australie balayé par le cyclone Seroja

(Sydney) Deux villes de l’extrême ouest de l’Australie subissaient lundi les précipitations et les vents violents du cyclone Seroja, qui a fait plus de 200 morts la semaine dernière au Timor oriental et en Indonésie, ont annoncé les services d’urgence.