(Lembata) Un nouveau cyclone se dirige vers l’Indonésie, menaçant de provoquer de nouvelles inondations, ont averti vendredi les autorités de l’archipel qui se remet à peine d’une tempête ayant fait plus de 200 morts, dont des dizaines au Timor oriental.

Agence France-Presse

Le cyclone tropical Odette doit déverser des pluies torrentielles sur le sud de Sumatra, Java et Bali ainsi que d’autres parties du pays, mais ne sera pas aussi destructeur que le précédent, selon l’agence météorologique nationale.

« Tout le monde doit rester vigilant face à la possibilité de vents violents et de fortes pluies […] ainsi que d’inondations et de glissements de terrain », a déclaré la cheffe de l’agence indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique, Dwikorita Karnawati.

Les pluies diluviennes qui ont accompagné le 4 avril Seroja, un des cyclones les plus destructeurs depuis des années dans la région, ont contraint quelque 20 000 habitants à fuir leur domicile et provoqué de vastes inondations.

L’annonce de l’arrivée de la nouvelle tempête est intervenue alors que le président Joko Widodo s’est rendu vendredi sur l’ile de Lembata, l’une des régions les plus touchées.

« Je voudrais exprimer mes plus profondes condoléances aux victimes », a dit le chef de l’État en arrivant dans la zone sinistrée.

Le cyclone Seroja a fait au moins 165 morts en Indonésie, et 42 victimes au Timor oriental, un petit pays de 1,3 million d’habitants situé entre l’Indonésie et l’Australie.

PHOTO ALFRED IKE WURIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des maisons endommagées dans le village de Waiwerang

Plus de 55 personnes sont toujours portées disparues et les responsables de l’agence indonésienne de gestion des catastrophes ont déployé des chiens renifleurs afin de fouiller les montagnes de débris à la recherche de corps et d’éventuels survivants.

Des hôpitaux, des ponts et des milliers de maisons ont été endommagés ou détruits par le cyclone.

Les autorités des deux pays mettent tout en œuvre pour éviter l’apparition de foyers épidémiques de COVID-19 dans les centres d’évacuation.

Des navires de la marine indonésienne transportant de l’aide humanitaire et des navires-hôpitaux se sont en outre rendus à Lembata et d’autres îles sinistrées.

Le cyclone Seroja se dirige actuellement vers l’Australie où les autorités ont appelé les vacanciers à évacuer une partie de la côte ouest, avant son arrivée prévue dimanche soir ou lundi matin.