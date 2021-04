Asie et Océanie

Inondations

Au moins 120 morts en Indonésie et au Timor oriental

(Lembata) Les secouristes continuaient mardi de rechercher des dizaines de personnes portées disparues dans des inondations et des glissements de terrain générés par le cyclone tropical Seroja qui a fait au moins 120 morts et des milliers de sans-abris en Indonésie et au Timor oriental.