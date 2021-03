(Manille) Le gouvernement des Philippines affirme que plus de 250 bateaux chinois croisent ou sont ancrés près de six îles et récifs revendiqués par Manille, en mer de Chine méridionale. Les autorités philippines affirment que plusieurs de ces anciens bateaux de pêche sont maintenant opérés par des milices maritimes sous autorité militaire chinoise et ont exigé leur départ immédiat.

Jim Gomez

Associated Press

L’armada de bateaux battant pavillon chinois est escortée par quatre navires de guerre de la marine chinoise, affirment les autorités philippines. Ils se trouvent aussi non loin d’une base chinoise construite sur une île artificielle pour imposer les prétentions chinoises sur presque toute la mer de Chine méridionale, aux dépens d’autres pays riverains comme les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et le Japon. La communauté internationale considère la mer de Chine méridionale comme des eaux internationales.

Selon les autorités philippines, cette concentration de navires à l’ancre est un danger pour la navigation et est un risque pour les récifs de corail.

De nombreux bateaux chinois du même type ont dans le passé récent pratiqué la pêche illégale d’espèces marines menacées d’extinction.

La Chine a ignoré la protestation diplomatique des Philippines, de même qu’une déclaration du ministère de la Défense des Philippines, la semaine dernière, qui exigeait le départ des 250 bateaux chinois, qui sont ancrés du récif Julian Felipe (que les Chinois appellent Whitsun). Le gouvernement chinois a déclaré que tout ce territoire maritime appartient à la Chine et que les bateaux chinois qui y étaient ancrés s’y étaient ancrés pour se mettre à l’abri du gros temps.

Après des patrouilles maritimes et aériennes lundi, les autorités militaires philippines ont indiqué que 44 bateaux d’une « milice maritime » chinoise étaient toujours à l’ancre près du récif Julian Felipe. Plus de 200 autres bateaux de l’armada chinoise se sont apparemment dispersés vers cinq autres zones des Îles Spratly, où se trouvent trois îles artificielles occupées par l'armée chinoise.

Au moins quatre navires de la marine chinoise se trouvaient lundi au récif Mischief Reef, ont indiqué les autorités philippines. La Chine a envoyé une force d’occupation sur ce récif en 1995, malgré les protestations fermes des Philippines et d’autres pays qui revendiquent ce territoire.

Environ 45 bateaux chinois s’étaient déplacés près de l’île de Pagasa, qui est occupée par les Philippins, et que la Chine revendique sous le nom de Thitu.