Asie et Océanie

Birmanie

Les manifestations continuent après un week-end sanglant

(Rangoun) Des manifestants prodémocratie sont sortis dans les rues lundi en Birmanie malgré la répression meurtrière du week-end, fermement condamnée par la communauté internationale et qui a fait plus de cent morts, dont plusieurs enfants, samedi durant la journée la plus sanglante depuis le coup d’État militaire.