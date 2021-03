Asie et Océanie

Bangladesh

Un mort et une dizaine de blessés lors de nouvelles manifestations

(Narayanganj) Un jeune homme de 19 ans a été tué et au moins une dizaine de personnes ont été blessées dimanche au Bangladesh lors d’affrontements entre la police et des manifestants islamistes, selon des responsables et la presse locale, au troisième jour de protestations contre la visite du premier ministre indien Narendra Modi.