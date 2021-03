« De telles remarques de la part du président américain sont une ingérence non déguisée dans le droit à l’auto-défense de notre État et une provocation à son égard », a déclaré dans un communiqué un haut responsable nord-coréen.

(Séoul) Un haut responsable nord-coréen a qualifié d’« ingérence » et de « provocation » la condamnation par le président américain Joe Biden d’un tir de missiles effectué jeudi par la Corée du Nord, a annoncé samedi l’agence KCNA.

Agence France-Presse

« De telles remarques de la part du président américain sont une ingérence non déguisée dans le droit à l’auto-défense de notre État et une provocation à son égard », a déclaré dans un communiqué ce haut responsable, Ri Pyong Chol, qui avait supervisé ces tirs, selon l’agence officielle nord-coréenne.

La Corée du Nord exprime « sa profonde inquiétude devant le fait que le chef de l’exécutif américain considère comme fautif le test normal (effectué jeudi, NDLR), exercice du droit de notre État à l’auto-défense, en le qualifiant de violation de “résolutions” de l’ONU », a déclaré M. Ri dans ce communiqué.

Il a regretté que M. Biden ait ainsi exprimé, selon lui, sa « profonde hostilité » envers Pyongyang.

La Corée du Nord a effectué jeudi un tir d’essai de ce qu’elle a décrit comme un nouveau « projectile tactique guidé » équipé d’un moteur à carburant solide.

Deux exemplaires de cet engin ont été tirés depuis l’est de la Corée du Nord vers des cibles situées en mer du Japon, appelée en Corée mer de l’Est.

Le premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré dès jeudi que ces projectiles étaient « deux missiles balistiques », une catégorie d’engins dont le développement et le lancement sont interdits à la Corée du Nord par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Après le chef du gouvernement japonais, M. Biden a lui aussi estimé que le test nord-coréen constituait « une violation » des résolutions pertinentes de l’ONU.

Et le président américain a lancé un avertissement à Pyongyang. « Nous consultons nos partenaires et alliés. Et il y aura des réponses si (les dirigeants nord-coréens) choisissent l’escalade. Nous répondrons en conséquence », a-t-il dit.

« Je pense que la nouvelle administration américaine a clairement fait son premier faux pas », a déclaré M. Ri en commentant les propos de M. Biden dans son communiqué, publié vendredi selon KCNA.

Et le haut responsable nord-coréen a à son tour adressé un avertissement à Washington. « Si les États-Unis persistent avec leurs remarques irréfléchies sans penser aux conséquences, ils pourraient être confrontés à quelque chose qui ne serait pas bon », a-t-il écrit.

La Corée du Nord, pour sa part, a l’intention de « continuer à accroître (son) écrasante puissance militaire », a ajouté M. Ri.

Dans une dépêche où elle a évité d’utiliser les mots « missile » et « balistique », KCNA a déclaré vendredi que les deux projectiles lancés jeudi avaient atteint avec précision leurs cibles en mer après avoir parcouru 600 kilomètres.

L’agence officielle a précisé que l’engin ainsi testé pouvait emporter une charge utile de 2,5 tonnes.