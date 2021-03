En Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie, des milliers de maisons restent sous l’eau et de nombreux habitants isolés.

PHOTO MARK BAKER, ASSOCIATED PRESS

(Windsor) Les secours acheminaient mercredi de l’aide d’urgence aux Australiens de la côte Est touchés par les inondations, alors que les précipitations ont cessé et que la décrue a commencé.

Andrew LEESON

Agence France-Presse

Les pluies diluviennes qui s’abattaient depuis une semaine sur la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie, ont laissé la place mercredi à un magnifique ciel bleu.

Mais dans la vaste région inondée, des milliers de maisons restent sous l’eau et de nombreux habitants isolés.

La police a signalé de premières victimes liées aux inondations. Un Pakistanais de 25 ans pris au piège dans sa voiture a ainsi été retrouvé au nord-ouest de Sydney. Et dans l’État voisin du Queensland, un deuxième homme est décédé lorsque son véhicule est tombé dans une rivière.

Depuis le début des pluies torrentielles, les services de secours ont reçu plus de 11 000 appels à l’aide et ont tiré au moins 950 personnes des eaux de crue.

Désormais, ils s’activent à acheminer de la nourriture et des produits de première nécessité aux personnes dans le besoin.

Parmi elles, Di Smith, 56 ans, qui vit dans une ferme au nord-ouest de Sydney et, quelques heures après s’être vu diagnostiquer un cancer, avait besoin de se rendre à l’hôpital. Mais trois ponts avaient été emportés et un glissement de terrain bloquait la route principale.

« Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent isolées là-bas », a-t-elle expliqué à l’AFP après avoir été évacuée par les secours.

Maisons englouties

La Croix-Rouge a indiqué que 6000 personnes se sont rendues dans les centres d’évacuation au cours des dernières 24 heures et que 1399 personnes ont signalé être à la recherche de leurs proches.

Le premier ministre Scott Morrison a survolé mercredi matin en hélicoptère les régions sinistrées autour de Sydney.

Sur une radio locale, il a raconté avoir vu « des maisons totalement englouties » et souligné qu’un « nettoyage de grande ampleur » sera nécessaire. Selon lui, le gouvernement a déjà versé quelque 10 000 indemnités à des victimes.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a estimé que, dans certaines régions, il s’agit des pires inondations depuis un siècle.

Des dizaines de milliers d’habitants ont été contraints de quitter leur domicile et des milliers d’autres demeurent en état d’alerte.

Le niveau de beaucoup de rivières s’est stabilisé et certaines ont même commencé leur décrue. Les niveaux d’eau ne devraient cependant pas baisser de manière notable avant samedi.

Ailsa Jones a fait état d’un manque cruel depuis dimanche de produits de première nécessité dans les supermarchés de Wheeny Creek, une ville au nord-ouest de Sydney. « Nous avons juste des spaghettis et des nouilles instantanées. Je rationne les enfants pour être sûre que ça dure », a-t-elle déclaré à la télévision ABC.

« Pas sortis d’affaire »

Des milliers d’habitants demeurent privés d’électricité et les fournisseurs d’énergie ont estimé que le courant ne pourra être rétabli qu’en fin de semaine dans les régions les plus touchées.

Des intempéries et des inondations ont également touché mardi l’arrière-pays de la Nouvelle-Galles du Sud et des zones urbaines de l’État voisin du Queensland.

« Nous ne sommes certainement pas sortis d’affaire en ce qui concerne le danger immédiat d’inondation, mais nous devons penser à la manière dont nous allons lancer les opérations de nettoyage et réparer les dégâts », a déclaré Mme Berejiklian.

Des centaines de soldats seront déployés à partir de jeudi pour participer aux efforts, selon le gouvernement.

Des milliers de maisons et d’entreprises ont subi de lourds dommages. Les compagnies d’assurance ont déjà reçu 17 000 demandes d’indemnisations et beaucoup plus sont attendues.

Dans certaines régions du littoral, un mètre d’eau s’est abattu en une semaine, soit l’équivalent de deux tiers des précipitations annuelles normales.

Beaucoup d’habitants se remettaient à peine d’une sécheresse prolongée et des feux de forêt sans précédent qui avaient frappé la région il y a un peu plus d’un an.

Les scientifiques ont averti que l’Australie devrait être particulièrement exposée aux phénomènes météorologiques extrêmes en raison du changement climatique.