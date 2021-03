Asie et Océanie

Australie

La diffusion de vidéos d’actes sexuels au sein du Parlement fait scandale

(Sydney) La diffusion de vidéos montrant des employés du gouvernement conservateur australien se livrant à des actes sexuels dans le Parlement, dont un se masturbant sur le bureau d’une députée, a fragilisé un peu plus mardi l’exécutif, de plus en plus mis en cause pour le sexisme de la classe politique.