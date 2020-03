Coronavirus: quarantaine pour plus de 15 millions d’habitants en Italie

(Rome) Mesure sans précédent en Europe, plus de quinze millions d’habitants du nord de l’Italie ont été placés en quarantaine dimanche pour endiguer l’épidémie de coronavirus qui s’y propage et qui touche plus de 100 000 personnes dans le monde entier, l’Amérique latine déplorant son premier mort.