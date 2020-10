(Bangkok) Des parapluies pour se protéger, des messageries sécurisées et des signes codés pour donner l’alerte : les manifestants prodémocratie en Thaïlande s’inspirent des techniques des militants de Hong Kong pour défier le pouvoir.

Vijitra DUANGDEE et Dene-Hern CHEN

Agence France-Presse

Les images de manifestants casqués, portant des lunettes de protection et des masques à gaz pour se protéger de la police ce week-end à Bangkok, rappelaient fortement celles des rassemblements monstres de Hong Kong l’an dernier.

Les jeunes thaïlandais ont aussi adopté les tactiques hongkongaises de rassemblement éclair, fluides et rapides, selon la devise « Sois comme l’eau » attribuée au champion d’arts martiaux Bruce Lee.

« Nous sommes comme un courant rapide qui est prêt à changer de direction chaque minute », explique Panumas « James » Singprom, co-fondateur de Free Youth, l’un des principaux groupes du mouvement de contestation thaïlandais.

« L’État nous a forcés à nous adapter très rapidement ».

Les manifestants thaïlandais ont défié les interdictions et les avertissements des autorités et continué à se rassembler ces dernières semaines par dizaines de milliers pour exiger des réformes du gouvernement et de la monarchie.

Pour contrer la surveillance et empêcher les arrestations, ils utilisent des messageries sécurisées comme Telegram pour coordonner les rassemblements et dévoiler les points de rendez-vous au dernier moment.

Après l’arrestation des figures les plus marquantes du mouvement, les Thaïlandais ont, comme à Hong Kong, poursuivi la mobilisation sans leaders apparents et en utilisant des mots-clics pour propager leurs messages sur les réseaux sociaux.

La majorité des militants qui se rendent aux manifestations sont indépendants, note « James ».

« L’alliance du thé au lait »

L’empathie entre les militants de Hong Kong et de Thaïlande était manifeste à Bangkok dimanche quand les militants ont chanté « Rendez l’indépendance à Hong Kong » en dirigeant des lampes vers le ciel nocturne.

PHOTO JORGE SILVA, ARCHIVES REUTERS

Si l’on a pu voir des foules levant des mains aux doigts écartés à Hong Kong, pour symboliser les cinq demandes des manifestants, ce sont cependant les saluts à trois doigts inspirés des films Hunger Games qui sont omniprésents dans les manifestations de Thaïlande.

Les jeunes activistes hongkongais et taïwanais ont donné des conseils à leurs homologues thaïlandais formant ce qui a été décrit comme une « alliance du thé au lait » entre ces trois pays asiatiques amateurs de la boisson sucrée.

Et quand la police thaïlandaise a commencé à durcir sa réponse, en aspergeant les manifestants avec des canons à eau, les Hongkongais ont partagé leurs techniques pour se protéger.

Un compte Twitter nommé Crystaljel a préconisé des parapluies pour se protéger et de l’eau salée pour se laver les yeux en cas de tirs de gaz. « Faites bon usage de votre talent et votre courage », a-t-il ajouté.

La tactique de la « tortue romaine » avec des parapluies en guise de boucliers, très utilisée à Hong Kong, a été vue vendredi soir dans le quartier commercial de Bangkok.

Les manifestants ont rassemblé leurs parapluies à l’avant du cortège pour faire barrière face à la police antiémeute.

Dimanche, ils ont formé des chaînes humaines pour faire passer des messages et du matériel – casques, lunettes et eau – à ceux qui étaient le plus exposés.

Ce système de communication rapide a aussi permis de libérer le passage pour des ambulances qui se dirigeaient vers les hôpitaux.

Les messages codés empruntés aux Hongkongais ont aussi été utilisés par des Thaïlandais qui ont ainsi croisé les bras pour signaler un danger

Nombreux coups d’État

Comme à Hong Kong, des volontaires montaient en première ligne dès qu’une offensive des forces de l’ordre se profilait.

« Je veux faire plus que participer à la manifestation », explique un étudiant de 23 ans, qui n’a pas voulu donner son nom.

« C’est le moment de se mobiliser et de protéger ses amis ».

Malgré nombre de similarités, Hong Kong n’a pas vu de répression sanglante comme la Thaïlande en a connu au cours de précédents mouvements prodémocratie.

Et un internaute rappelle sur le forum hongkongais LIHKG que Hong Kong n’a pas grand-chose à apprendre aux Thaïlandais sur les manifestations.

« Ils ont eu plus de coups d’État que vous n’avez eu de repas », lance-t-il.

« Quand ils utilisaient des grenades en 2014, vous en étiez encore à chanter des chansons contestataires ».