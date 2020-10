Des enquêteurs examinent des débris amassés sur la voie ferrée à la suite de la collision entre un train et un autocar, dimanche dans la province de Chachoengsao, à l'est de Bangkok.

Une collision entre un train et un autocar fait 18 morts

(Bangkok) Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées dimanche lors d’une collision entre un train et un autocar près de Bangkok, ont annoncé les autorités thaïlandaises.

Agence France-Presse

L’accident est survenu à environ 50 kilomètres de la capitale alors que l’autocar transportait 60 passagers vers un temple de la province de Chachoengsao, dans l’est de la Thaïlande, pour assister à une cérémonie bouddhiste, a indiqué le gouverneur de la province Maitree Tritilanond.

Plus de 40 passagers ont été transportés à l’hôpital, a déclaré la directrice d’un des établissements de la province Sombat Chutimanukul.

PHOTO DAILYNEWS, REUTERS

« Quatre sont dans un état critique et huit restent en observation » sur les 23 admis dans son établissement.

« Le bilan des morts s’élève à 18 », a déclaré à l’AFP un responsable de la police.

Dimanche après-midi, plus de 30 passagers présentant des blessures légères ont quitté l’hôpital pour rentrer chez eux, a-t-il ajouté.

Les premières images diffusées par des sauveteurs montraient l’autocar renversé sur un côté, son toit arraché, des morceaux de métal tordus, des corps couchés sur la voie ferrée et des objets personnels de passagers éparpillés sur le lieu de la collision.

PHOTO MLADEN ANTONOV, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des images rendues publiques par le gouvernement montraient l’autocar quittant la route et roulant sur les rails avant d’être percuté par un train bleu de marchandises.

Samruan Thongdee, ouvrier de 57 ans, a appelé ses collègues pour venir l’aider à porter secours aux victimes lorsqu’il a entendu le fracas de la collision.

« J’ai réussi à extirper une femme de la carcasse » de l’autocar, a-t-il raconté à l’AFP.

De tels accidents sont courants en Thaïlande, pays qui se trouve régulièrement en tête des classements des réseaux routiers les plus dangereux du monde. Les excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse et la faiblesse des contrôles routiers sont les principales causes de cette situation.

Selon un rapport publié en 2018 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Thaïlande a le deuxième taux de mortalité due aux accidents de la circulation dans le monde.

La majorité des victimes sont des motocyclistes, mais les accidents d’autocars transportant des groupes de touristes ou de travailleurs sont fréquents.