Débat vice-présidentiel

L’oncle indien de Kamala Harris a eu « de la peine pour Pence »

(New Delhi) L’oncle indien de Kamala Harris, colistière du candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden, a confié jeudi avoir eu « de la peine » pour le vice-président américain Mike Pence et de la fierté pour sa nièce en regardant leur débat à la télévision depuis New Delhi.