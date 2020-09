Campagne d'assimilation forcée en Chine

Plus de 380 centres de détention secrets de minorités musulmanes au Xinjiang

(Canberra) La Chine semble étendre son réseau de centres de détention secrets au Xinjiang, où les minorités musulmanes sont ciblées dans une campagne d’assimilation forcée, et où de plus en plus d’installations ressemblent à des prisons, a découvert un organisme public australien de réflexion.