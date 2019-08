À Hong Kong, la mobilisation vire à la guerre d'usure

La marée humaine qui avait envahi pacifiquement les rues de l'ex-colonie britannique le 9 juin n'avait qu'un objectif : dire « non » à un projet de loi aux termes duquel l'exécutif local aligné sur la Chine entendait permette que l'on envoie des suspects se faire juger par Pékin.

Neuf semaines plus tard, après un nombre incalculable de heurts entre radicaux et forces de l'ordre, la contestation est devenue beaucoup plus profonde, porteuse de revendications diverses et, surtout, d'une colère inimaginable en juin.

Les rues de la mégapole du sud de la Chine sont désormais, presque chaque soir, le théâtre d'affrontements entre manifestants et policiers, ces derniers faisant un usage de plus en plus important des gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc.

D'où le défi sans précédent que constitue cette mobilisation pour les autorités locales, et donc pour Pékin.

« Pas le choix »

À mesure que les choses s'envenimaient, le gouvernement central a surenchéri dans la menace. Et les manifestants dans les actions coup de poing.

On les a vu envahir le parlement local, assiéger des commissariats, paralyser le métro ou multiplier les manifestations simultanées pour éprouver les capacités des forces de l'ordre.

« Nous devons continuer à descendre dans la rue, à nous battre, nous n'avons pas le choix », expliquait lundi soir à l'AFP une manifestante se faisant appeler « Lo », alors que le commissariat de Wanchai était la cible de volées de cailloux.

« Nous n'avons obtenu gain de cause sur aucune de nos revendications. Le gouvernement refuse de nous écouter ».

Certes, la première manifestation, le 9 juin, avait donné lieu à quelques échauffourées. Mais personne ne pouvait alors imaginer que ce havre de stabilité qu'est Hong Kong puisse basculer si rapidement.

Le mot d'ordre qu'on entendait alors le plus était « chit wui » (« retrait »), en référence au projet de loi.

Désormais, c'est « Reprendre Hong Kong, la révolution de notre temps », un slogan inventé par un indépendantiste actuellement détenu.

« Ceux qui jouent avec le feu »

Tagué sur les murs, on lit un autre slogan : « Vous nous avez appris que les défilés pacifiques ne servaient à rien ».

La cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, nommée par Pékin, n'a fait aucune concession, si ce n'est la suspension du projet sur les extraditions.