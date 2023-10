Aux prises avec une offre trop abondante, les producteurs de feuilles de coca peinent à trouver des clients pour leur marchandise. Plus le temps passe et plus les prix s’effondrent.

Pendant que le marché des drogues de synthèse s’étend en Colombie, celui des drogues dures classiques comme la cocaïne est en chute libre.

Najet Benrabaa Collaboration spéciale

Depuis deux ans, les champs de production de feuilles de coca se sont multipliés. D’après l’ONU, en 2021, plus de 204 000 hectares de terre étaient consacrés à la culture de la feuille de coca. C’est le chiffre le plus élevé référencé par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) depuis 2001.

Désormais, l’offre est devenue trop grande pour la demande. Par conséquent, les « cocaleros » colombiens, les producteurs de feuilles de coca, peinent de plus en plus à trouver des clients pour leur marchandise. Plus le temps passe et plus les prix s’effondrent.

En mai 2022, un kilo de feuilles de coca se vendait à 1,30 $ US (1,76 $ CAN). En mai 2023, il était vendu à 0,52 $ US (0,70 $ CAN). Les agriculteurs se retrouvent avec des récoltes sur les bras. Dans la région de Cordoba, dans le nord de la Colombie, certains ont décidé de produire d’autres fruits ou légumes. La feuille de coca n’est plus rentable.

Deux facteurs expliqueraient cette crise : en plus de la surproduction de feuille de coca, des changements structurels sont survenus dans les cartels de la drogue, après la capture de plusieurs de leurs dirigeants. La demande aussi aurait changé. Le marché nord-américain est en perte de vitesse, alors que celui de l’Europe commence à prendre de l’ampleur.

Dernièrement, les autorités ont affirmé surveiller l’évolution de réunions « clandestines » de narcotrafiquants étrangers et colombiens dans plusieurs villes comme Cali, Barranquilla et Bogotá. Des chefs de groupes mexicains seraient régulièrement en visite dans le pays andin.

Arrestations et saisies historiques de cargaisons de drogue

En mai 2023, les autorités colombiennes ont procédé à l’interception d’un sous-marin contenant plus de 3 tonnes de drogue. Des centaines de paquets étiquetés Toyota cachaient de la drogue dans ce sous-marin en route vers l’Amérique centrale, l’une des routes les plus empruntées pour le trafic illégal dans la région. La valeur de la cargaison était estimée à 103 millions $ US (140 millions $ CAN). En trois décennies, 228 saisies de ce type ont eu lieu. Ces navires se dirigent en général vers les États-Unis et parfois même vers l’Europe.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Un membre de la marine colombienne place des paquets de cocaïne saisis lors d’une opération visant des narcotrafiquants afin de présenter la prise des autorités à la presse, à San Andrés, le 13 septembre.

À Bogotá, l’aéroport Eldorado, le plus grand du pays, est aussi sous surveillance anti-narcotrafic. Une équipe se consacre à des contrôles approfondis. Les services de sécurité trouvent de la drogue dans tous les types d’objets : reliures de livres, cartons de livraison de produits, et même dans des haricots ou des lacets de chaussures.

Politique de la paix totale du premier président de gauche du pays

PHOTO VANNESSA JIMENEZ, ARCHIVES REUTERS Le président Gustavo Petro

Depuis un an, une nouvelle stratégie pour lutter contre le narcotrafic et le crime organisé s’installe en Colombie. Le premier président de gauche de Colombie, Gustavo Petro, veut instaurer « une paix totale ». Pour cela, son gouvernement entame une série de négociations avec chaque organisation criminelle pour trouver un accord concrétisant la fin de leurs activités. Gustavo Petro a même nommé comme « négociateur pour la paix » un ancien chef paramilitaire qui est toujours emprisonné aux États-Unis pour narcotrafic, Salvatore Mancuso. En clair, le gouvernement propose de négocier les termes de la reddition des criminels.

Une loi permet une plus grande flexibilité de négociation, notamment sur la durée des peines de prison. Plusieurs tables de négociations ont été instaurées avec la guérilla ELN (la dernière guérilla active du pays), les dissidents FARC (anciens membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui rejettent les accords de paix signés en 2016 avec l’État colombien), mais aussi avec le Clan del Golfo, le groupe de narcotrafiquants le plus puissant de Colombie.