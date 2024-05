PHOTO SUSAN WALSH, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Un membre important du cartel de narcotrafiquants de Sinaloa, au Mexique, a été extradé aux États-Unis, a annoncé samedi le secrétaire américain de la Justice.

Agence France-Presse

« Ce matin, Nestor Isidro Perez Salas, également connu sous le nom de “El Nini”, a été extradé vers les États-Unis », a indiqué Merrick Garland, remerciant les autorités mexicaines pour leur coopération.

Selon lui, El Nini était « l’un des principaux sicarios, ou assassins, du cartel de Sinaloa et qu’il était responsable du meurtre, de la torture et de l’enlèvement de rivaux et de témoins qui menaçaient l’entreprise criminelle de trafic de stupéfiants du cartel ».

Joe Biden a remercié son homologue mexicain dans un communiqué, soulignant que le trafiquant jouait un rôle « important » au sein du cartel de Sinaloa, qu’il a qualifié de « l’une des organisations de trafic de drogue les plus meurtrières au monde ».

« Nos gouvernements continueront à travailler ensemble pour lutter contre l’épidémie de fentanyl et de drogues de synthèses qui tue tant de personnes dans nos pays et dans le monde », a déclaré M. Biden.

Nestor Isidro Perez Salas est un proche des fils du baron de la drogue Joaquin Guzman, alias « El Chapo », qui purge une peine de prison à vie aux États-Unis.

Il a été arrêté en novembre 2023 à Culiacan, dans le nord-ouest du Mexique, moins d’une semaine après que le président américain Joe Biden et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador se sont engagés à se coordonner plus étroitement dans la lutte contre le trafic de drogues, en particulier celui du fentanyl, une puissante drogue de synthèse.

Selon la justice américaine, El Nini a également « participé à la production et à la vente de fentanyl par le cartel de Sinaloa, y compris aux États-Unis ».

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les États-Unis ont enregistré plus de 107 000 décès par overdose en 2023. Le fentanyl était à l’origine d’environ 70 % d’entre eux.