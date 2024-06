La victoire écrasante du Mouvement de régénération nationale (Morena) et de sa candidate présidentielle, Claudia Sheinbaum, lors des élections tenues début juin au Mexique, suscite des craintes de dérive antidémocratique.

Ce qu’il faut savoir Le Mouvement de régénération nationale (Morena) a remporté une large majorité au Parlement lors des élections législatives tenues début juin au Mexique et la candidate du parti à l’élection présidentielle, Claudia Sheinbaum, a été élue à la tête du pays. Des analystes craignent que le président sortant Andrés Manuel López Obrador cherche à profiter de cette majorité parlementaire renforcée avant de quitter formellement le pouvoir pour faire voter une série de réformes controversées renforçant l’exécutif. La nouvelle présidente est demeurée discrète sur ses intentions à ce sujet, se bornant à dire qu’une large consultation précédera tout changement au système judiciaire.

Des analystes redoutent que le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, cherche à utiliser les majorités considérables obtenues au Parlement par la formation pour faire passer des réformes constitutionnelles susceptibles de renforcer dangereusement le pouvoir exécutif.

Ryan Berg, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), indique dans un récent rapport que ces réformes pourraient être avalisées avant même l’entrée en fonction de Mme Sheinbaum, qui surviendra en octobre, un mois après le début du mandat des députés et sénateurs récemment élus.

Cette période d’un mois offre, selon M. Berg, une « opportunité parfaite » pour le président López Obrador, qui avait présenté en février une réforme en 20 points n’ayant pu être adoptée faute de majorité suffisante au Parlement.

PHOTO RAQUEL CUNHA, REUTERS La présidente élue Claudia Sheinbaum et le président sortant Andrés Manuel López Obrador, à Mexico, lundi

Bien que le décompte ne soit pas finalisé, les dirigeants de Morena affirment avoir obtenu à la chambre basse la « supermajorité » aux deux tiers requise pour les modifications constitutionnelles et être près de ce seuil critique au Sénat.

Parmi les réformes proposées figure notamment l’idée de faire en sorte que les juges à la Cour suprême soient élus, une mesure susceptible, selon M. Berg, de miner l’indépendance du système judiciaire et d’exposer les magistrats à une forme « d’influence politique ».

La série de réformes prévoit par ailleurs de réintégrer dans l’appareil gouvernemental des organismes de régulation autonomes et de réviser le fonctionnement de l’Institut national électoral (INE), avec lequel le président sortant a souvent eu maille à partir.

Le dirigeant populiste, qui avait perdu deux élections présidentielles avant d’accéder au pouvoir en 2018, dénonce depuis longtemps l’organisation comme un outil utilisé par l’élite économique et politique du pays pour freiner son ascension et ses projets de redistribution de la richesse.

Il avait tenté en début d’année de revoir à la baisse de façon draconienne les ressources de l’INE, suscitant d’importantes manifestations populaires. Les tribunaux ont ensuite invalidé le projet.

Tony Payan, spécialiste du Mexique rattaché à l’Université Rice, au Texas, se dit convaincu que le président López Obrador va utiliser la période durant laquelle il est toujours au pouvoir pour tenter de faire adopter les réformes qu’il préconise et essayer par la suite de peser sur les orientations du pays.

Suivra-t-elle son prédécesseur ?

La grande question, note M. Payan, est de savoir ce que fera Claudia Sheinbaum maintenant qu’elle est élue.

« Il est difficile de savoir ce qu’elle veut. Elle a été largement silencieuse », relève l’universitaire.

Lorsqu’une personne est une nouvelle élue, elle tente normalement de se dissocier de son prédécesseur. Si elle cautionne les réformes constitutionnelles souhaitées, elle va s’être fait imposer son agenda et va avoir Morena sur le dos. Le liant du parti, c’est AMLO, pas Claudia Sheinbaum, et elle lui doit beaucoup. Tony Payan, spécialiste du Mexique rattaché à l’Université Rice, au Texas

Lors d’une conférence de presse, lundi, relayée par l’Agence France-Presse, la nouvelle présidente s’est bornée à dire qu’il y aurait une « large » discussion sur la réforme judiciaire défendue par son prédécesseur, sans se compromettre sur le sujet.

PHOTO RAQUEL CUNHA, REUTERS Claudia Sheinbaum a été élue avec près de 60 % des voix lors de la présidentielle du 2 juin.

Juan Pablo Micozzi, politologue établi à Mexico, pense que les mises en garde sur les dérives antidémocratiques potentielles du pays sont largement exagérées.

Il est peu probable, souligne-t-il, que la nouvelle présidente se plie sans broncher aux exigences de son prédécesseur après avoir obtenu une victoire retentissante avec près de 60 % des voix.

M. López Obrador est un « animal politique » et personne ne s’attendait à ce qu’il « retourne tranquillement dans ses terres ». Il ne pourra pas pour autant imposer ses diktats à Mme Sheinbaum, note M. Micozzi, qui s’attend à ce qu’elle puisse manœuvrer au besoin pour empêcher que les réformes trop controversées soient discutées et avalisées au Parlement durant le mois de transition.

Il n’y a rien à gagner pour elle si elle se contente de gouverner avec les idées d’AMLO. Je ne pense pas qu’elle va jouer la marionnette. Juan Pablo Micozzi, politologue établi à Mexico

Les inquiétudes des marchés financiers, qui s’alarment de l’étendue de la victoire de Morena et des projets de réforme constitutionnelle, ont entraîné une dévaluation marquée du peso de nature à faire réfléchir la nouvelle présidente, ajoute l’analyste.

« Voyons dans quelle direction va aller le pays sous sa gouverne. Un abus de pouvoir est théoriquement possible, mais je ne crois pas un instant qu’on va assister à la naissance d’une nouvelle tyrannie, que le pays va devenir un nouveau Venezuela », note M. Micozzi.

Tony Payan prévient à l’inverse que les réformes constitutionnelles à l’étude risquent de ramener le Mexique des décennies en arrière, à une époque où le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) monopolisait le pouvoir élection après élection.

« AMLO veut ramener ce système pour Morena. Qui sait combien de temps il faudra pour rétablir la démocratie mexicaine s’il réussit ? », prévient-il.