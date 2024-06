Crocodiles et centre d’appel Le Guatemala reprend le contrôle d’une prison dominée par les gangs

(Guatemala) La police du Guatemala a transféré dimanche les 225 membres du redoutable gang Barrio 18 qui avaient totalement pris le contrôle de la prison « El Infiernito », où ils élevaient des poules et des crocodiles et disposaient d’un « centre d’appel » pour pratiquer des extorsions et ordonner des crimes à l’extérieur.