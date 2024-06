(Sao Paulo) Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Sao Paulo, samedi, alors que les manifestations se propagent à travers le Brésil contre un projet de loi qui criminaliserait davantage l’avortement. Si elle est adoptée, la loi assimilerait l’interruption de grossesse après 22 semaines à un homicide.

Eléonore Hughes et Gabriela Sá Pessoa Associated Press

Le projet de loi, proposé par les législateurs conservateurs et devant être voté à la chambre basse, s’appliquerait également aux cas de viol. Les critiques affirment que celles qui cherchent à avorter si tard sont pour la plupart des victimes de viols d’enfants, car leurs grossesses ont tendance à être détectées plus tard.

Pour rallier l’opposition, les groupes de défense des droits ont créé la campagne « Une enfant n’est pas une mère » qui a inondé les réseaux sociaux. Pancartes, autocollants et banderoles arborant le slogan ont abondé lors des manifestations. Et des visuels viraux représentant des femmes vêtues de manteaux rouges comparent le Brésil à Gilead, le patriarcat théocratique que Margaret Atwood a créé dans son roman dystopique, « La servante écarlate ».

Environ 10 000 personnes, pour la plupart des femmes, ont rempli plusieurs pâtés de maisons du boulevard principal de Sao Paulo, samedi après-midi, ont estimé les organisateurs. Il s’agissait de la plus grande manifestation jamais organisée, après les évènements de Rio de Janeiro, Brasilia, Florianopolis, Recife, Manaus et d’autres villes.

Beaucoup portaient des vêtements et des foulards verts, un phénomène courant dans les mobilisations pour les droits des femmes en Amérique latine.

Marli Gavioli, 65 ans, s’est généralement abstenue de manifester depuis les manifestations des années 1980 réclamant la fin de la dictature militaire, mais elle a déclaré à l’Associated Press qu’elle était trop indignée pour rester chez elle.

« Je ne pouvais pas rester en dehors de ça, sinon je le regretterais trop. Nous sommes fouettées de toutes parts, nous les femmes. Il est grand temps de faire quelque chose », a-t-elle raconté.

Jusqu’à 20 ans de prison

Le Brésil n’autorise l’avortement en cas de viol que s’il existe un risque évident pour la vie de la mère ou si le fœtus n’a pas de cerveau fonctionnel. Hormis ces exceptions, le Code pénal brésilien impose entre un et trois ans de prison aux femmes qui mettent fin à leur grossesse. Certaines Brésiliennes prennent l’avion à l’étranger pour avorter.

Si le projet de loi devient loi, la peine s’élèverait entre six et 20 ans lorsqu’un avortement est pratiqué après 22 semaines. Les critiques ont souligné que cela signifierait que les violeurs reconnus coupables pourraient recevoir des peines inférieures à celles de leurs victimes.

Les experts affirment que l’accès tardif à l’avortement reflète les inégalités en matière de soins de santé. Les enfants, les femmes pauvres, les femmes noires et celles vivant dans les zones rurales sont particulièrement menacées.

Sur les 74 930 personnes victimes de viol au Brésil en 2022, 61,4 % avaient moins de 14 ans, selon une étude de 2023 du Forum brésilien sur la sécurité publique, un groupe indépendant qui suit les délits.

« Pour les enfants, il est courant qu’une grossesse soit découverte seulement après 22 semaines », a expliqué par téléphone Ivanilda Figueiredo, professeure de droit à l’Université d’État de Rio de Janeiro. Par exemple, elles ne savent peut-être pas que les règles – signe que les femmes ne sont pas enceintes – sont mensuelles, a-t-elle pointé.

« Testons Lula »

Les défenseurs du projet de loi ont fait valoir que les avortements ultérieurs étaient inimaginables lorsque le code pénal brésilien a été adopté en 1940, ce qui explique pourquoi il n’y a actuellement aucune limite de temps. Si cela avait été envisagé, affirment-ils, cela serait considéré comme un infanticide.

L’auteur du projet de loi, le législateur et pasteur évangélique Sóstenes Cavalcante, a refusé une demande d’entrevue de l’Associated Press.

Mercredi, le président de la Chambre basse, Arthur Lira, s’est empressé d’adopter une procédure visant à accélérer l’adoption du projet de loi, alors que de nombreux législateurs ignoraient apparemment qu’elle était en cours. La manœuvre permet à la plénière de voter sans que le projet de loi soit préalablement approuvé par les commissions.

« Le projet de loi met les progressistes dans une situation très difficile, car ils perdent des voix en défendant le droit à l’avortement », a affirmé Mme Figueiredo, professeure de droit.

Le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva cherche à percer auprès des évangéliques, un bloc électoral clé pour l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro. M. Lula a battu M. Bolsonaro à l’élection présidentielle de 2022.

« Le président a envoyé une lettre aux évangéliques pendant la campagne pour dire qu’il était contre l’avortement. Nous voulons voir s’il y opposera son veto. Testons Lula », a déclaré mardi M. Cavalcante, l’auteur du projet de loi, au journal local G1.

La première dame Rosangela da Silva, connue sous le nom de Janja, a critiqué la proposition sur les réseaux sociaux vendredi, affirmant que les femmes et les filles violées doivent être protégées et non revictimisées. M. Lula a finalement pris la parole samedi, lors du G7, en Italie.

« J’ai eu cinq enfants, huit petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Je suis contre l’avortement. Cependant, puisque l’avortement est une réalité, nous devons traiter l’avortement comme un problème de santé publique », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. « Et je pense que c’est de la folie que quelqu’un veuille punir une femme avec une peine plus longue que celle du criminel qui a commis le viol. »

Bien que des lois strictes sur l’avortement soient depuis longtemps la norme dans la région à majorité catholique d’Amérique latine, les mouvements féministes ont pris de l’ampleur ces dernières années et ont remporté des victoires successives pour les militants du droit à l’avortement. La Cour suprême de Colombie a dépénalisé l’avortement en 2022, à la suite d’une décision similaire du Mexique.

Eléonore Hughes a rapporté de Rio de Janeiro.