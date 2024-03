Colombie Un alpiniste et son guide survivent cinq nuits à 5500 mètres d’altitude

(Bogotá) Un alpiniste accidenté et son guide ont survécu pendant six jours et cinq nuits à plus de 5500 mètres d’altitude, sur les pentes du plus haut sommet de Colombie, où ils ont été finalement secourus sains et saufs par un groupe d’autochtones Aruahaco, a-t-on appris de sources concordantes.