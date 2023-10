(Acapulco) Au moins 48 personnes sont mortes lorsque l’ouragan de catégorie 5 Otis a frappé la côte sud du Pacifique du Mexique, la plupart à Acapulco, ont annoncé dimanche les autorités mexicaines alors que le nombre de morts continuait de grimper et que les familles enterraient leurs proches.

Megan Janetsky Associated Press

L’agence de défense civile mexicaine a déclaré dans un communiqué que 43 des morts se trouvaient dans la ville balnéaire d’Acapulco et cinq à Coyuca de Benitez, à proximité. Le gouverneur de l’État de Guerrero avait auparavant porté le nombre de personnes disparues à 36, contre 10 la veille. Le nombre de morts s’est alourdi après que les autorités l’aient porté à 39 samedi.

À Acapulco, les familles ont commencé à enterrer les morts dimanche, tout en continuant à chercher des biens essentiels pendant que les fonctionnaires et les bénévoles déblayaient les rues.

Pendant un court moment devant la morgue dimanche matin, au moins une demi-douzaine de familles sont arrivées, certaines à la recherche de proches ; d’autres organismes d’identification et d’autres encore faisant des déclarations aux autorités.

Les sombres convois de corbillards et de proches ont traversé une grande partie d’Acapulco en route vers le cimetière, passant devant des magasins saccagés, des rues jonchées de débris et des soldats coupant des arbres tombés.

PHOTO QUETZALLI NICTE-HA, REUTERS Des gens marchent dans une rue dévastée d’Acapulco.

Les files d’attente dans les stations-service faisaient le tour de pâtés de maisons, remplies de citoyens voulant obtenir du carburant, et quelques familles chanceuses ont trouvé des denrées alimentaires de première nécessité, alors qu’une opération de secours mieux organisée prenait forme quatre jours après le passage de la tempête.

Des militaires et des bénévoles travaillaient le long de la principale bande touristique d’Acapulco. Ils ont tranché des palmiers et des panneaux métalliques tombés au sol. Les signaux des téléphones portables ont été partiellement récupérés à proximité de certains des hôtels les plus luxueux, et les autorités ont installé une borne permettant aux gens de recharger leur téléphone.

Toutefois, en périphérie de la ville, les quartiers restaient dans un chaos total. La présence gouvernementale constatée dans le centre touristique n’était pas visible dans les autres secteurs. Sans signal, sans eau et sans nourriture, les citoyens, jeunes et vieux, marchaient péniblement dans la boue et dans les rues inondées pour se rendre dans de grands entrepôts où quelqu’un avait trouvé de la nourriture.

Les autorités ont déclaré que la présence militaire s’élèverait à 15 000 personnes dans la région, et le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a appelé les forces armées à établir des points de contrôle dans la ville pour éviter les vols.

Le président a indiqué que la compagnie nationale d’électricité lui a dit que le service avait été rétabli pour 55 % des clients dans la zone touchée, mais que plus de 200 000 foyers et entreprises restaient sans électricité.

L’agence fédérale de protection civile a recensé 220 000 maisons endommagées par la tempête, a-t-il indiqué.