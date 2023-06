(Bogotá) Les quatre enfants disparus dans la jungle amazonienne de Colombie depuis l’écrasement le 1er mai du petit avion dans lequel ils voyageaient ont été retrouvés vivants, a annoncé vendredi le président Gustavo Petro.

Agence France-Presse

« Une joie pour tout le pays ! Les quatre enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants », a-t-il écrit dans une publication sur Twitter accompagnée d’une photo de militaires et indigènes participant à l’opération visant à retrouver la fratrie âgée de 13 ans, 9 ans, 4 ans et un an.