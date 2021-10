PHOTO POLICE COLOMBIENNE, VIA REUTERS

(Bogota) Au moins trois soldats ont été tués et trois autres blessés dans le nord-ouest de la Colombie lors d’un attentat à l’explosif qui, selon l’armée, a été perpétré « en représailles » à l’arrestation du baron colombien du trafic de cocaïne Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.

Agence France-Presse

L’attaque a été menée « en représailles à la capture du trafiquant de drogue le plus recherché par les autorités mondiales et colombiennes », a déclaré mardi à une radio locale le général Juvenal Diaz. Otoniel, le chef du puissant cartel du « Clan del golfo », a été arrêté samedi dans le département d’Antioquia, où l’attentat a été commis, et devrait être prochainement extradé vers les États-Unis.