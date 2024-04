(Rio de Janeiro) Au moins dix personnes sont mortes dans un incendie qui s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un hôtel où vivaient des sans-abris à Porto Alegre, dans le sud du Brésil, ont annoncé les pompiers.

Agence France-Presse

« Dix victimes ont été confirmées », ont déclaré les pompiers de l’État de Rio Grande do Sul dans un communiqué, précisant que l’hôtel fonctionnait de manière « illégale ». Des médecins légistes sont sur place pour identifier les victimes et enquêter sur les causes de l’incendie.

Plusieurs personnes ont été secourues et emmenées dans un hôpital de la région, a indiqué pour sa part sur X le maire de Porto Alegre, Sebastiao Melo, sans en préciser le nombre. Selon les médias locaux, il s’agit de onze personnes.

Les images diffusées par les médias locaux ont montré un bâtiment de trois étages en feu, des pompiers s’efforçant de l’éteindre. Ces derniers sont arrivés sur les lieux vers 2 h (1 h heure de l’Est) et ont maîtrisé l’incendie vers 5 h.

« Ça s’est passé très vite, ils ont crié “ au feu ” et le feu était déjà dans deux chambres à côté de la mienne, je me suis enfui parce qu’il y avait déjà beaucoup de fumée », a témoigné auprès du site d’informations G1 un résident du foyer, qui a requis l’anonymat.

Le gouverneur de l’État, Eduardo Leite, s’est dit sur X « profondément choqué » par le drame.

Matheus Gomes, membre de l’Assemblée législative de l’État a assuré que l’établissement recevait des fonds de la mairie malgré des allégations d’« irrégularités » qui duraient selon lui depuis « des années ». « Il est nécessaire d’enquêter non seulement sur l’incendie, mais aussi sur ce qui a conduit à cette tragédie annoncée », a-t-il ajouté sur X.