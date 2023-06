Guerre au Soudan

Plus d’un million d’enfants déplacés, le Darfour s’enfonce dans le chaos

(Khartoum) Le conflit qui fait rage depuis deux mois entre l’armée et les paramilitaires au Soudan a provoqué le déplacement de plus d’un million d’enfants, dont plus d’un quart au Darfour, région coupée de toute communication et au bord d’un « désastre humanitaire », a prévenu l’ONU.