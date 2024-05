Lettre américaine Monsieur de La Fayette s’en vient à Washington

L’affiche est intrigante. Qu’est-ce que cette « fête Lafayette » ? On parle bien sûr du Français le plus célèbre aux États-Unis, dont le nom est inscrit dans toutes les villes : rues, comtés, écoles, quand ce n’est pas la ville elle-même – plus de 75.