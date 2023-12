PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE

(Washington) La Maison-Blanche a estimé dimanche qu’Israël « fai[sait] des efforts » pour minimiser les pertes civiles à Gaza depuis la reprise des combats après une trêve de sept jours, au moment où les appels de la communauté internationale à protéger les civils palestiniens s’intensifient.

« Nous pensons qu’ils ont été réceptifs à nos messages sur le fait d’essayer de minimiser les pertes civiles », a indiqué sur la chaîne ABC, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

L’armée israélienne a repris son offensive dans le nord de Gaza « de façon plus réduite et précise », a-t-il ajouté, soulignant que ces deux derniers jours, Israël avait publié en ligne une carte des lieux où les civils pouvaient se rendre pour trouver refuge et fuir les combats.

« Il n’y a pas beaucoup d’armées modernes qui feraient ça », a poursuivi M. Kirby. « Ils font des efforts ».

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1200 morts, en majorité des civils, selon les autorités.

En représailles, Israël a mené des bombardements dévastateurs contre le territoire palestinien, où il a lancé le 27 octobre une offensive terrestre.

Plus de 15 200 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit, « à 70 % des femmes et des enfants », selon un dernier bilan du gouvernement du Hamas.

« Trop de Palestiniens innocents ont été tués », avait insisté samedi la vice-présidente américaine Kamala Harris depuis la COP28 à Dubaï, s’alarmant d’images « dévastatrices » de Gaza.

Elle avait ainsi appelé « Israël » a « en faire plus pour protéger les civils innocents ».

La « sécurité » d’Israël ne pourra être garantie si elle « se fait au prix des vies palestiniennes » avait abondé le président français Emmanuel Macron lors du même évènement.

John Kirby a par ailleurs insisté sur le fait que les services de renseignements américains n’avaient a priori « aucune connaissance » du plan du Hamas visant à perpétrer l’attaque du 7 octobre.

Des responsables israéliens avaient obtenu plus d’un an à l’avance le plan du mouvement islamiste palestinien visant à mener une attaque sans précédent contre Israël, mais avaient jugé ce scénario irréaliste, a en effet rapporté jeudi le New York Times.

Le président israélien Benyamin Nétanyahou a reconnu qu’il y avait manifestement eu « des défaillances dans les services de renseignements concernant le 7 octobre » et ils les « passeront en revue », a déclaré M. Kirby.