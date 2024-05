PHOTO JOHN WESSELS, AGENCE FRANCE-PRESSE

À Cap Skirring, au Sénégal, des pêcheurs déchargent des poissons au port. Dans un mois, la pêche prendra fin avec l’arrivée de la saison humide avec ses violentes tempêtes en mer. Ils profitent donc des prochaines semaines pour attraper et vendre autant de poissons que possible, la pêche étant l’activité économique la plus importante de la région.